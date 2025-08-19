'Chefe' do PCC é preso pelo Baep com 92 kg de drogas no Vale

Um criminoso de 'alto escalão' do PCC (Primeiro Comando da Capital) foi preso em Taubaté, na noite dessa segunda-feira (18), com mais de 92 quilos de drogas. A prisão foi feita por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), a tropa de elite da Polícia Militar.
A prisão do suspeito de 40 anos aconteceu no bairro do Bonfim, durante averiguação de denúncia de tráfico de drogas. Ele foi preso em um estabelecimento comercial.
De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar atenderam denúncia anônima sobre armazenamento de drogas no endereço informado. No local, dois homens foram abordados.
Um foi liberado por estar “de passagem” e o outro foi questionado sobre as drogas, teria admitido a existência de entorpecentes e franqueado a entrada dos policiais, abrindo a porta com a chave. A perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou as apreensões.
Segundo o relato policial, o espaço funcionava como ponto de preparo e estoque de entorpecentes, contendo balanças de precisão, faca e martelo (para fracionamento), além de máquina de contar dinheiro e materiais de embalagem.
No local, os policiais apreenderam mais de 92 quilos de drogas, divididos em 123 tijolos de maconha (68,326 kg), 15 sacos de insumos (10,574 kg), sete tijolos de crack e 10.208 microtubos de crack (8,352 kg), quatro tijolos de pasta base (4,418 kg), sete porções de haxixe (0,718 kg) e 15 frascos de fentanila.
Após a oitiva dos envolvidos e análise do material apreendido, a autoridade plantonista decretou a prisão em flagrante do homem, que vai passar por audiência de custódia no Poder Judiciário.