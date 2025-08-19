'Chefe' do PCC é preso pelo Baep com 92 kg de drogas no Vale

Um criminoso de 'alto escalão' do PCC (Primeiro Comando da Capital) foi preso em Taubaté, na noite dessa segunda-feira (18), com mais de 92 quilos de drogas. A prisão foi feita por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), a tropa de elite da Polícia Militar.

A prisão do suspeito de 40 anos aconteceu no bairro do Bonfim, durante averiguação de denúncia de tráfico de drogas. Ele foi preso em um estabelecimento comercial.