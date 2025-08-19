19 de agosto de 2025
QUEBRA DE SIGILO

Google deverá divulgar dados de usuário após ameaças a Felca

Por Da Redação | Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Camila Boehm
Reprodução/Instagram
Felca recebeu ameaças por e-mail
Felca recebeu ameaças por e-mail

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) ordenou que a empresa Google forneça dados de um usuário do Gmail que teria enviado ameaças de morte ao influenciador Felipe Bressanim Pereira, mais conhecido como Felca.

A decisão liminar, proferida no último domingo (17), atende a um pedido da defesa de Felca para a quebra do sigilo.

As ameaças surgiram após Felca publicar um vídeo no início do mês, no qual denunciava a adultização e sexualização de crianças nas redes sociais.

O conteúdo viralizou e reacendeu o debate sobre os perigos do ambiente virtual para menores de idade e a necessidade de regulamentação do uso de suas imagens online.

O processo corre em segredo de justiça, o que restringe o acesso aos documentos apenas às partes envolvidas e seus advogados.

