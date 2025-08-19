Google deverá divulgar dados de usuário após ameaças a Felca

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) ordenou que a empresa Google forneça dados de um usuário do Gmail que teria enviado ameaças de morte ao influenciador Felipe Bressanim Pereira, mais conhecido como Felca.
A decisão liminar, proferida no último domingo (17), atende a um pedido da defesa de Felca para a quebra do sigilo.
As ameaças surgiram após Felca publicar um vídeo no início do mês, no qual denunciava a adultização e sexualização de crianças nas redes sociais.
O conteúdo viralizou e reacendeu o debate sobre os perigos do ambiente virtual para menores de idade e a necessidade de regulamentação do uso de suas imagens online.
O processo corre em segredo de justiça, o que restringe o acesso aos documentos apenas às partes envolvidas e seus advogados.