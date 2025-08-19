Câmara pauta PL de proteção a crianças em ambientes digitais

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que quer votar nesta quarta-feira (20) o Projeto de Lei 2628/22, que cria regras de proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A expectativa é aprovar o texto já após a comissão marcada para debater o tema. O texto já foi aprovado no Senado e exige que as empresas de tecnologia apresentem em seus produtos e serviços inadequados para uso infantil e adolescente, mecanismos que impeçam o uso por esse público.