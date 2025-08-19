Sogra que envenenou nora vai para 'Cadeia dos Famosos' no Vale

Elisabete Arragaça, acusada de matar a nora envenenada, deve ser transferida para a Penitenciária de Tremembé, no Vale do Paraíba, ainda nesta semana. A unidade é conhecida como “Cadeia dos Famosos”, por abrigar celebridades e acusados de crimes de grande repercussão, como o ex-jogador Robinho, Suzane Richthofen e Elize Matsunaga.

A vaga de Elisabete em Tremembé já foi liberada, mas ainda não há data certa para a transferência, informou o advogado Bruno Ribeiro ao Metrópoles. Atualmente, ela está detida na Penitenciária Feminina de Votorantim, também no interior paulista.