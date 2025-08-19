Ana Castela, Luísa Mell e Paolla denunciam cavalo mutilado

A morte de um cavalo mutilado no Vale do Paraíba ganhou grande repercussão nas redes sociais após personalidades como Ana Castela, Luísa Mell e Paolla Oliveira cobrarem providências das autoridades.

A cantora Ana Castela, conhecida como “boiadeira” e apaixonada por cavalos, compartilhou a denúncia em seu perfil no Instagram, onde soma mais de 16,3 milhões de seguidores.