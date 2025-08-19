Ana Castela, Luísa Mell e Paolla denunciam cavalo mutilado

A morte de um cavalo mutilado no Vale do Paraíba ganhou grande repercussão nas redes sociais após personalidades como Ana Castela, Luísa Mell e Paolla Oliveira cobrarem providências das autoridades.
A cantora Ana Castela, conhecida como “boiadeira” e apaixonada por cavalos, compartilhou a denúncia em seu perfil no Instagram, onde soma mais de 16,3 milhões de seguidores.
Em postagem, ela classificou o episódio como uma “covardia” e pediu apoio popular para que o caso tenha repercussão e chegue até as autoridades. O caso aconteceu em Bananal.
A ativista Luísa Mell, com mais de 4,1 milhões de seguidores, também se manifestou, chamando os envolvidos de “monstros” e “covardes”.
“Monstros! Como pode gente? Pelo amor de Deus! Exigimos punição! Estes covardes têm que pagar! Cortaram as patas de um cavalo! Vamos pressionar! Não se calem!”, escreveu.
A atriz Paolla Oliveira, atualmente no ar na novela Vale Tudo e seguida por mais de 38 milhões de pessoas, compartilhou a publicação de Luísa Mell e reforçou o coro por justiça.
O crime.
O caso aconteceu na tarde de sábado (16), na região rural conhecida como Sertão do Guaraná, em Bananal. O crime foi registrado como abuso a animais.
O investigado, um jovem de 21 anos, participava de uma cavalgada com um amigo, ambos montados em cavalos de sua propriedade. Durante o percurso, um dos animais — de pelagem clara — teria demonstrado sinais de exaustão, deitado no chão e, em seguida, parado de respirar.
De acordo com a testemunha, diante da situação, o jovem teria dito: “Se você tem coração melhor não olhar”, e logo após desferiu um golpe de facão na pata do cavalo.
O amigo relatou ter visto o primeiro golpe, mas virou o rosto em seguida, sentindo-se mal e sem saber se outros golpes foram aplicados. Temendo a reação do jovem armado, não pediu ajuda imediatamente. Minutos depois, conseguiu auxílio de um motorista que passava pelo local e o levou até a casa do investigado.
Posteriormente, o caso foi comunicado ao pai do jovem. Em depoimento, o investigado confirmou ter atingido o cavalo, mas alegou acreditar que o animal já estivesse morto no momento do golpe.
A mãe do jovem também foi ouvida e citou um vídeo divulgado nas redes sociais em defesa do filho, após a repercussão de imagens do cavalo morto e mutilado.
A Polícia Civil conduziu o jovem de forma espontânea para prestar esclarecimentos. O caso segue em investigação na Delegacia de Bananal, que deverá apurar as circunstâncias do crime e a eventual responsabilização do investigado.
A mobilização de artistas e ativistas ampliou a pressão popular para que haja punição exemplar aos envolvidos, fortalecendo o debate sobre maus-tratos a animais no Brasil.