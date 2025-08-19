Denunciado pela sogra, homem é preso escondido debaixo da cama

A Polícia Municipal de São Sebastião prendeu um homem de 42 anos, identificado como A.A.S., por violar uma medida protetiva contra sua ex-companheira. A prisão ocorreu na madrugada de domingo (17).
O homem foi encontrado escondido debaixo de uma cama na residência da família, localizada no bairro Canto do Mar, na Costa Norte da cidade. Ele alegou que estava no local apenas para buscar pertences pessoais e que, desde a separação, estaria em situação de rua.
A sogra do agressor, de 58 anos, foi quem percebeu a presença do homem na casa e acionou a polícia pelo telefone 153.
A medida protetiva foi expedida devido a um histórico de ameaças e agressões contra a filha e a neta da denunciante.
O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de São Sebastião, onde foi autuado em flagrante. A prisão foi efetuada com base na Lei Maria da Penha.