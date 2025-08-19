Aos EUA, Embraer diz que tarifas são contra interesse americano

Em carta enviada ao governo americano, a Embraer afirmou que a imposição de restrições a exportações da empresa seriam “diretamente contrários” aos interesses dos Estados Unidos. A Embraer enviou resposta ao USTR (Escritório do Representante Comercial dos EUA) nessa segunda-feira (18).

A fabricante afirma que desempenha um papel “crítico” para o sistema aéreo americano, e que a empresa e suas afiliadas americanas “geram enormes benefícios líquidos” para o país.