Aplicativo Muralha Paulista ajuda PM a prender traficante no Vale

Um criminoso procurado pela justiça foi preso na madrugada desta terça-feira (19), por policiais militares do 23° BPM/I na região central de Guaratinguetá.

O homem foi abordado durante o atendimento a uma ocorrência próxima a uma adega. Usando o aplicativo Muralha Paulista, a equipe da PM constatou que havia contra ele um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas.