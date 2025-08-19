19 de agosto de 2025
MURALHA PAULISTA

Aplicativo Muralha Paulista ajuda PM a prender traficante no Vale

Por Da Redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução

Um criminoso procurado pela justiça foi preso na madrugada desta terça-feira (19), por policiais militares do 23° BPM/I na região central de Guaratinguetá.

O homem foi abordado durante o atendimento a uma ocorrência próxima a uma adega. Usando o aplicativo Muralha Paulista, a equipe da PM constatou que havia contra ele um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas.

O homem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.

