Homem com procurado por roubo é apreendido pela PM na região

A Polícia Militar apreendeu um criminoso procurado pela Justiça em Piquete, na tarde de segunda-feira (18).

Policiais do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram o indivíduo e confirmaram que havia um mandado de apreensão em aberto contra ele pelo crime de roubo.