19 de agosto de 2025
FURTO DE MOTOS

Homem com moto sem placa confessa furto e acaba preso na região

Por Da Redação | Cunha
| Tempo de leitura: 1 min
Na tarde desta segunda-feira (18), policiais do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam, em Cunha, um homem por furto de veículo durante patrulhamento.

A equipe policial notou uma motocicleta transitando pela Rodovia Salvador Pacetti sem a placa de identificação e, durante abordagem e verificação via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), confirmaram que a moto havia sido furtada.

Ao ser confrontado com a informação, o suspeito confessou o crime. Ele foi imediatamente detido e levado para a delegacia de polícia, onde a ocorrência foi registrada.

