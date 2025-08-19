Homem com moto sem placa confessa furto e acaba preso na região

Na tarde desta segunda-feira (18), policiais do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam, em Cunha, um homem por furto de veículo durante patrulhamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe policial notou uma motocicleta transitando pela Rodovia Salvador Pacetti sem a placa de identificação e, durante abordagem e verificação via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), confirmaram que a moto havia sido furtada.