19 de agosto de 2025
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Jacareí inaugura salas para atendimentos especiais

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Sala Lilás
Sala Lilás

A Prefeitura de Jacareí inaugurou a “Sala Lilás” na UPA 24h Dr. Thelmo de Almeida Cruz. O novo espaço é um ambiente reservado e seguro, exclusivo para o acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica de forma sigilosa e humanizada.

As vítimas são ouvidas por uma equipe capacitada e encaminhadas para os serviços da Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher do município.

Além da Sala Lilás, a unidade também ganhou a “Sala Azul”, um ambiente criado para acolher crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista). O espaço foi projetado para reduzir o estresse e oferecer uma experiência mais tranquila para os pacientes e suas famílias.

