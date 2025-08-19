Jacareí inaugura salas para atendimentos especiais

A Prefeitura de Jacareí inaugurou a “Sala Lilás” na UPA 24h Dr. Thelmo de Almeida Cruz. O novo espaço é um ambiente reservado e seguro, exclusivo para o acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica de forma sigilosa e humanizada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As vítimas são ouvidas por uma equipe capacitada e encaminhadas para os serviços da Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher do município.