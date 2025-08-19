Jacareí inaugura salas para atendimentos especiais

A Prefeitura de Jacareí inaugurou a “Sala Lilás” na UPA 24h Dr. Thelmo de Almeida Cruz. O novo espaço é um ambiente reservado e seguro, exclusivo para o acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica de forma sigilosa e humanizada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As vítimas são ouvidas por uma equipe capacitada e encaminhadas para os serviços da Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher do município.
Além da Sala Lilás, a unidade também ganhou a “Sala Azul”, um ambiente criado para acolher crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista). O espaço foi projetado para reduzir o estresse e oferecer uma experiência mais tranquila para os pacientes e suas famílias.