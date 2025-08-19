19 de agosto de 2025
FOGO

Área de 5.000 m² de vegetação é destruída por incêndio na região

Por Da Redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Uma área de 5.000 m² de vegetação foi consumida por incêndio na noite de segunda-feira (18), na Estrada Municipal Anhanguera, no município de Pindamonhangaba.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 22h50 para combater o incêndio e atuou no local até extinguir as chamas, sem risco de que o fogo se reiniciasse.

Não houve vítimas e ainda não há informações sobre a causa do incêndio.

