FURTO

Procurado com atitude suspeita tinha mandado por furto

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Um homem procurado pela justiça foi preso na manhã desta segunda-feira (18) durante patrulhamento da equipe de Força Tática do 1° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

O homem apresentou atitude suspeita e, ao ser abordado e ter seus dados consultados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), foi constatado que estava procurado pela justiça pelo crime do Art. 155 (furto).

A abordagem aconteceu às 10h20 na Avenida Curruiras.

O criminoso foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso à disposição da justiça.

