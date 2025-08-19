Procurado com atitude suspeita tinha mandado por furto

Um homem procurado pela justiça foi preso na manhã desta segunda-feira (18) durante patrulhamento da equipe de Força Tática do 1° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
O homem apresentou atitude suspeita e, ao ser abordado e ter seus dados consultados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), foi constatado que estava procurado pela justiça pelo crime do Art. 155 (furto).
A abordagem aconteceu às 10h20 na Avenida Curruiras.
O criminoso foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso à disposição da justiça.