ROUBO

Procurado pela justiça é preso no Jardim Aquarius, em São José

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
A Polícia Militar prendeu um homem procurado pela Justiça na tarde de segunda-feira (18), na Avenida Salmão, no Jardim Aquarius, região oeste de São José dos Campos.

O suspeito tinha um mandado de prisão em aberto por roubo. Uma equipe do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foi informada sobre a presença do homem no local. Durante a abordagem, os policiais confirmaram a existência do mandado de prisão.

O homem foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

