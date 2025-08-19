Procurado pela justiça é preso no Jardim Aquarius, em São José

A Polícia Militar prendeu um homem procurado pela Justiça na tarde de segunda-feira (18), na Avenida Salmão, no Jardim Aquarius, região oeste de São José dos Campos.

O suspeito tinha um mandado de prisão em aberto por roubo. Uma equipe do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foi informada sobre a presença do homem no local. Durante a abordagem, os policiais confirmaram a existência do mandado de prisão.