Homem é preso por tráfico durante patrulhamento da PM em São José

Um homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas foi detido nesta segunda-feira (18), em São José dos Campos. A prisão foi realizada por uma equipe da Força Tática do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Os policiais abordaram o suspeito na rua Madre Paula de São José, após notarem sua atitude suspeita. Durante a checagem de seus dados através do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), foi confirmado que ele era procurado pela Justiça por infringir o Artigo 33 do Código Penal, referente ao crime de tráfico de drogas.