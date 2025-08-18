URGENTE: Criminoso do alto escalão do PCC é preso pela PM no Vale

Um criminoso de 'alto escalão' do PCC (Primeiro Comando da Capital) foi preso em Taubaté, na noite desta segunda-feira (18), por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), a tropa de elite da Polícia Militar. Foram apreendidos mais de 75 kg de drogas.

A prisão de Rafael Rodrigues da Costa aconteceu no bairro do Bonfim, durante averiguação de denúncia de tráfico de drogas.