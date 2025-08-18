URGENTE: Criminoso do alto escalão do PCC é preso pela PM no Vale

Um criminoso de 'alto escalão' do PCC (Primeiro Comando da Capital) foi preso em Taubaté, na noite desta segunda-feira (18), por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), a tropa de elite da Polícia Militar. Foram apreendidos mais de 75 kg de drogas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A prisão de Rafael Rodrigues da Costa aconteceu no bairro do Bonfim, durante averiguação de denúncia de tráfico de drogas.
"Logramos em abordar um indivíduo com diversos antecedentes criminais, entre eles roubo a estabelecimento bancário e tráfico de drogas. Realizado varredura e vistoria em seu comércio foi localizado diversos tipos de drogas, bem como material para preparo e venda", informou o Baep. "Durante a busca pessoal, confessou estar na prática criminosa, bem como franqueou o acesso dos policiais ao local", complementou.
Foram apreendidos 7 tijolos de crack e 10.208 empendorf de crack (pronto para venda), totalizando 8,352 kg; 7 porções de haxixe (totalizando 0,718 kg); 123 Tijolos de maconha, totalizando 67,326 kg; 15 sacos de insumos (adulterante), totalizando 10,574 kg; 4 tijolos de pasta base, totalizando 4,418 kg; 15 frascos de fentanila; três balanças; uma faca; uma contadora de cédulas; embalagens diversas.
O criminoso foi encaminhado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Taubaté, onde permaneceu a disposição da Justiça.