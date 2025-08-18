Mike perde a vida no jogo de futebol ao ser baleado por engano

Um jogador de futebol amador foi morto a tiros na manhã deste domingo (17), durante uma partida oficial.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Essa partida era válida pela Primeira Divisão da Liga de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima, identificada como Mike Rodrigues de Oliveira, de 32 anos, estava no banco de reservas quando foi surpreendida por criminosos armados.