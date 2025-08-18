19 de agosto de 2025
CRIME

Mike perde a vida no jogo de futebol ao ser baleado por engano

Por Da Redação | Ribeirão das Neves (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Mike Rodrigues de Oliveira
Mike Rodrigues de Oliveira

Um jogador de futebol amador foi morto a tiros na manhã deste domingo (17), durante uma partida oficial.

Essa partida era válida pela Primeira Divisão da Liga de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima, identificada como Mike Rodrigues de Oliveira, de 32 anos, estava no banco de reservas quando foi surpreendida por criminosos armados.

O crime aconteceu na Arena Pequiá (Campo do Joselho), às margens da rodovia que liga Areias a Pedro Leopoldo. No momento dos disparos, o Unidos da Vila enfrentava o Esparta. Dois homens desceram de um veículo e atiraram diversas vezes contra Mike, que morreu ainda no local após ser atingido principalmente nas costas e nas nádegas.

Sem câmeras de segurança no campo, a Polícia Militar buscou imagens em um clube próximo e conseguiu identificar um carro suspeito, um Ford Ka prata. Segundo testemunhas, o veículo entrou de marcha a ré no campo e saiu logo depois do crime em direção à estrada de Areias.

A vítima não tinha antecedentes criminais. Em vídeos gravados por torcedores logo após os disparos, é possível ouvir comentários de que Mike teria sido morto “por engano”. A esposa dele, presente no jogo, relatou não saber de conflitos ou ameaças que justificassem a execução e não conseguiu reconhecer os autores.

A Polícia Militar segue investigando o caso em busca de informações que levem aos responsáveis pelo homicídio.