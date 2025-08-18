19 de agosto de 2025
TRAGÉDIA

Criança de 1 ano se afoga em balde e fica em estado grave

Por Da Redação | Brasília
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Criança de 1 ano se afoga em balde e fica em estado grave
Criança de 1 ano se afoga em balde e fica em estado grave

Uma criança de 1 ano e 6 meses foi socorrida em estado grave após se afogar em um balde nesta segunda-feira (18). Ela recebeu atendimento imediato e teve os batimentos cardíacos restabelecidos pelos bombeiros.

O acidente ocorreu na quadra 8 do bairro Santa Luzia, na Estrutural (DF). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 17h18 e encontrou a menina em parada cardiorrespiratória.

Os socorristas realizaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) no local, conseguindo restabelecer os sinais vitais da criança.

Em seguida, a menina foi transportada inconsciente e em estado grave para o Hospital Regional do Guará, onde permanece sob cuidados médicos.

