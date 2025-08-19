Ana Castela quer prisão de 'verme' após morte de cavalo no Vale

A cantora sertaneja Ana Castela usou suas redes sociais para denunciar um caso de maus-tratos contra um cavalo em Bananal, no Vale do Paraíba, e pedir a prisão do responsável pelo crime. O animal teve as patas cortadas com um facão e foi deixado agonizando em uma área rural, segundo o boletim de ocorrência. O caso foi revelado por OVALE nesta segunda-feira (18).
O ganhou grande repercussão nas redes sociais após personalidades como Ana Castela, Luísa Mell e Paolla Oliveira cobrarem providências das autoridades.
Com mais de 16 milhões de seguidores no Instagram, Ana compartilhou imagens do cavalo ferido e fotos do suspeito montado no animal, além de um colega que teria filmado o episódio. Em tom de indignação, a artista escreveu: “Está aí a casa do verme de Bananal, que cortou as patas de um cavalo e o deixou ‘na rua’ agonizando. Me ajudem a deixar esse verme famoso”. Ela ainda marcou ativistas da causa animal e pediu apoio de páginas de entretenimento para dar visibilidade ao caso.
O caso repercutiu rapidamente e chamou atenção do delegado Bruno Lima, que informou que o suspeito foi identificado e levado à delegacia de Bananal. “Ao receber essa denúncia estarrecedora, prontamente entrei em contato com as autoridades locais”, afirmou.
Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu no último sábado (16), em uma região conhecida como Sertão do Guaraná. Um jovem de 21 anos teria se irritado após o cavalo passar mal durante uma cavalgada. Testemunhas relataram que, quando o animal caiu e parou de respirar, o suspeito golpeou suas patas com um facão.
O dono do cavalo confirmou ter usado a ferramenta, mas alegou acreditar que o animal já estava morto. Ele responderá por crime de maus-tratos, cuja pena é agravada em caso de morte do animal. A divulgação feita por Ana Castela levou diversas páginas de celebridades a repercutirem o caso, ampliando a mobilização em torno do episódio.