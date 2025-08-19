Ana Castela quer prisão de 'verme' após morte de cavalo no Vale

A cantora sertaneja Ana Castela usou suas redes sociais para denunciar um caso de maus-tratos contra um cavalo em Bananal, no Vale do Paraíba, e pedir a prisão do responsável pelo crime. O animal teve as patas cortadas com um facão e foi deixado agonizando em uma área rural, segundo o boletim de ocorrência. O caso foi revelado por OVALE nesta segunda-feira (18).

O ganhou grande repercussão nas redes sociais após personalidades como Ana Castela, Luísa Mell e Paolla Oliveira cobrarem providências das autoridades.

