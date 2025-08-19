Busca Busca vai ter megaloja de cosméticos em São José

O Busca Busca, instalado no antigo Shopping Faro, em São José dos Campos, vai ampliar sua atuação no comércio local com a inauguração de uma megaloja de cosméticos até sexta-feira (22). O espaço também ganhará uma ótica e uma loja de capinhas de celulares, todas localizadas na Rua Sebastião Humel, no Calçadão da região central.
De acordo com o empresário Alex Ye, responsável pelo empreendimento, a proposta é oferecer produtos de qualidade com preços mais acessíveis do que os praticados no mercado. Ele cita como exemplo um cosmético que será vendido por R$ 59, enquanto em outras lojas da cidade o mesmo item chega a custar R$ 70.
A nova ótica, além de venda de óculos, deve disponibilizar consulta oftalmológica no local e a entrega das lentes prontas no mesmo dia, um diferencial que, segundo Ye, deve atrair ainda mais consumidores.
As novidades fazem parte do processo de expansão do Busca Busca, que já havia inaugurado no início de agosto uma loja de relógios digitais e outra de bolsas. O empresário adianta que até o fim do ano novas unidades de importadores também devem ser abertas.
Para sustentar o crescimento, Alex Ye adquiriu imóveis vizinhos ao antigo shopping, reforçando a aposta no fortalecimento do comércio da região central desde a inauguração parcial do espaço, em 8 de julho.