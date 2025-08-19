Busca Busca vai ter megaloja de cosméticos em São José

O Busca Busca, instalado no antigo Shopping Faro, em São José dos Campos, vai ampliar sua atuação no comércio local com a inauguração de uma megaloja de cosméticos até sexta-feira (22). O espaço também ganhará uma ótica e uma loja de capinhas de celulares, todas localizadas na Rua Sebastião Humel, no Calçadão da região central.

De acordo com o empresário Alex Ye, responsável pelo empreendimento, a proposta é oferecer produtos de qualidade com preços mais acessíveis do que os praticados no mercado. Ele cita como exemplo um cosmético que será vendido por R$ 59, enquanto em outras lojas da cidade o mesmo item chega a custar R$ 70.