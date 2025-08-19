Família e amigos se despedem de Ivan: 'Viveu cada minuto'

Familiares, amigos e colegas se reuniram neste domingo (17) para se despedir de Ivan Marasco Júnior, de 48 anos, em São José dos Campos. O velório aconteceu no Velório Municipal Paraíso e o sepultamento foi no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, na zona leste da cidade. A causa da morte não foi informada.

A notícia da partida de Ivan gerou grande comoção nas redes sociais. O empresário Marcos Arruda, amigo de longa data, prestou homenagem: “R.I.P meu querido Ivan Marasco. Viveu cada minuto de vida, como poucos”.