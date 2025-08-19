Família e amigos se despedem de Ivan: 'Viveu cada minuto'

Familiares, amigos e colegas se reuniram neste domingo (17) para se despedir de Ivan Marasco Júnior, de 48 anos, em São José dos Campos. O velório aconteceu no Velório Municipal Paraíso e o sepultamento foi no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, na zona leste da cidade. A causa da morte não foi informada.
A notícia da partida de Ivan gerou grande comoção nas redes sociais. O empresário Marcos Arruda, amigo de longa data, prestou homenagem: “R.I.P meu querido Ivan Marasco. Viveu cada minuto de vida, como poucos”.
Com três décadas de atuação em comunicação e design de produtos digitais, Ivan construiu uma trajetória marcada por pioneirismo e inovação. Ele participou de projetos de destaque, como o primeiro Home Broker do Brasil, a NetTrade, e liderou o design de produtos da Patagon.com Brasil, ligada ao Banco Santander Hispano. Também foi responsável pelo desenvolvimento do WinTrade Home Broker e mais tarde assumiu a área de marketing e produtos da Alpes CCTVM.
Empreendedor, fundou sua própria agência de marketing interativo, que atendeu clientes de peso como Volkswagen, Kia Motors, Software AG e STB. No setor financeiro, esteve à frente da comunicação do AcessoCard, um dos primeiros cartões pré-pagos recarregáveis do país.
A trajetória profissional sólida e o carinho de quem conviveu com ele reforçam a lembrança de uma vida intensa e cheia de significado — como destacaram os que se despedem: Ivan, de fato, “viveu cada minuto”.