19 de agosto de 2025
LUTO

'Coração gigante': o adeus a Felipe, aluno de Medicina em Taubaté

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
A morte de Felipe Fernando Martins Russi, de 23 anos, conhecido carinhosamente como “Caça-Rato”, deixou um vazio marcado por lembranças de afeto, amizade e dedicação. Colegas, familiares e amigos ressaltam o legado do estudante de Medicina da Universidade de Taubaté, descrito como dono de um coração gigante.

Felipe dividia sua rotina entre os estudos e a paixão pelo esporte, defendendo as equipes de futsal e futebol de campo da Atlética da FMT. Fora das quadras, também se destacava como ritmista da Taubateria, onde seu entusiasmo e energia contagiante marcaram os colegas. Em nota, as entidades da faculdade lamentaram a perda e ressaltaram a alegria e leveza que ele transmitia: “O Caça-Rato não foi apenas atleta, foi amigo, parceiro, conselheiro… um coração gigante que sempre carregava alegria por onde passava”.

O velório foi realizado nesta segunda-feira (18), no Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo, reunindo familiares, colegas e amigos. Entre as homenagens, uma mensagem emocionada expressou o sentimento coletivo: “A FMT amanheceu em luto hoje. Perdemos um menino ímpar. Que Deus conforte os familiares e que sua memória permaneça para sempre entre nós”.

