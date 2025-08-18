19 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
ACIDENTE

Rafael morre em colisão de moto um dia após fazer 29 anos

Por Da Redação | Campina Grande do Sul (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Rafael Moreira de Araújo
Rafael Moreira de Araújo

Um motociclista de 29 anos morreu em um acidente envolvendo duas motos na noite de sábado (16). A vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A colisão ocorreu na PR-506, conhecida como Rodovia do Caqui, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. O homem foi identificado como Rafael Moreira de Araújo, que havia completado aniversário no dia anterior. As motocicletas ficaram completamente destruídas após o impacto.

Rafael era casado e pai de um menino de 3 anos. A morte provocou grande comoção entre familiares e amigos. Uma das irmãs escreveu nas redes sociais uma mensagem de despedida, chamando-o de “anjo eterno” e lamentando a perda.

