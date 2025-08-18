Rafael morre em colisão de moto um dia após fazer 29 anos

Um motociclista de 29 anos morreu em um acidente envolvendo duas motos na noite de sábado (16). A vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A colisão ocorreu na PR-506, conhecida como Rodovia do Caqui, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. O homem foi identificado como Rafael Moreira de Araújo, que havia completado aniversário no dia anterior. As motocicletas ficaram completamente destruídas após o impacto.