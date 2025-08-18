Futura médica de 23 anos é achada morta em casa após festa

Uma estudante de medicina de 23 anos foi encontrada morta na manhã de sábado (16). O corpo foi localizado dentro de uma residência onde ela estava hospedada com amigos.
O caso aconteceu em Vilhena (RO), no bairro Jardim das Oliveiras. A jovem foi identificada como Anna Gabriela Bach de Oliveira Kolling, natural de Juína (MT). Ela havia participado de uma festa na noite anterior e se recolhido para descansar, mas pela manhã já não apresentava sinais vitais.
O Corpo de Bombeiros confirmou o óbito no local. Equipes da Polícia Militar e da Politec também estiveram na casa para os procedimentos de investigação. Não havia marcas de violência, e a principal suspeita é de que a morte tenha sido provocada por um infarto.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por necropsia para determinar a causa exata da morte.