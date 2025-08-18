19 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Futura médica de 23 anos é achada morta em casa após festa

Por Da Redação | Vilhena (RO)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Anna Gabriela Bach de Oliveira Kolling
Anna Gabriela Bach de Oliveira Kolling

Uma estudante de medicina de 23 anos foi encontrada morta na manhã de sábado (16). O corpo foi localizado dentro de uma residência onde ela estava hospedada com amigos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Vilhena (RO), no bairro Jardim das Oliveiras. A jovem foi identificada como Anna Gabriela Bach de Oliveira Kolling, natural de Juína (MT). Ela havia participado de uma festa na noite anterior e se recolhido para descansar, mas pela manhã já não apresentava sinais vitais.

O Corpo de Bombeiros confirmou o óbito no local. Equipes da Polícia Militar e da Politec também estiveram na casa para os procedimentos de investigação. Não havia marcas de violência, e a principal suspeita é de que a morte tenha sido provocada por um infarto.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por necropsia para determinar a causa exata da morte.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários