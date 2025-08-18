19 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

Acabou esfaqueado por colega de trabalho após beberem demais

Por Da Redação | Patos de Minas (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Acabou esfaqueado por colega de trabalho após beberem demais
Acabou esfaqueado por colega de trabalho após beberem demais

Um homem de 34 anos foi esfaqueado por um colega de trabalho na tarde de sábado (16). Ele foi socorrido em estado grave após perder muito sangue.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu em um alojamento na zona rural de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A Polícia Militar encontrou a vítima caída às margens de uma estrada, com ferimentos no braço direito e no rosto. Durante o atendimento, chegou a entrar em estado de choque. O homem foi levado pelo Samu ao Hospital Regional Antônio Dias.

De acordo com testemunhas, a vítima e o agressor, de 22 anos, passaram o dia consumindo bebidas alcoólicas. Em certo momento, os dois começaram uma discussão, cujo motivo ainda não foi esclarecido. O suspeito pegou uma faca, ameaçou o colega de morte e desferiu os golpes. A Polícia Civil investiga o caso.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários