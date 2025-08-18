Acabou esfaqueado por colega de trabalho após beberem demais

Um homem de 34 anos foi esfaqueado por um colega de trabalho na tarde de sábado (16). Ele foi socorrido em estado grave após perder muito sangue.

O crime aconteceu em um alojamento na zona rural de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A Polícia Militar encontrou a vítima caída às margens de uma estrada, com ferimentos no braço direito e no rosto. Durante o atendimento, chegou a entrar em estado de choque. O homem foi levado pelo Samu ao Hospital Regional Antônio Dias.