Brigou com o filho, passou mal e morreu em seguida

Um homem morreu após uma briga com o filho no último domingo (17). Ele chegou a receber atendimento, mas não resistiu.

O caso aconteceu no povoado Salgado, na zona rural de Delmiro Gouveia, em Alagoas. A vítima foi identificada como José Ilton Bernardo, conhecido como “Dé”. De acordo com informações iniciais, ele passou mal durante a discussão e chegou sem vida à UPA do município.