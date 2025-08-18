19 de agosto de 2025
EM FAMÍLIA

Brigou com o filho, passou mal e morreu em seguida

Por Da Redação | Delmiro Gouveia (AL)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
José Ilton Bernardo, o 'Dé'
José Ilton Bernardo, o 'Dé'

Um homem morreu após uma briga com o filho no último domingo (17). Ele chegou a receber atendimento, mas não resistiu.

O caso aconteceu no povoado Salgado, na zona rural de Delmiro Gouveia, em Alagoas. A vítima foi identificada como José Ilton Bernardo, conhecido como “Dé”. De acordo com informações iniciais, ele passou mal durante a discussão e chegou sem vida à UPA do município.

A principal suspeita é de que ele tenha sofrido um infarto. O filho, Edson Honório, foi detido e encaminhado ao CISP de Delmiro Gouveia, onde prestou esclarecimentos.

A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias da morte.

