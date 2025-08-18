Matou a mulher e foi cantar no karaokê: 'Solidão dói demais'

Uma mulher de 48 anos foi encontrada morta a facadas dentro de casa no último sábado (16). O principal suspeito do crime é o namorado dela, que foi detido poucas horas depois.
O caso ocorreu em Paiçandu, no Norte do Paraná. A vítima foi identificada como Daniela Arduini, localizada pela própria filha já sem vida dentro da residência. O suspeito foi encontrado em um bar, em Maringá, cidade vizinha.
Imagens de câmeras de segurança mostram o homem cantando uma música romântica no local instantes após o crime. Durante a abordagem, policiais civis e peritos constataram que ele usava uma bota compatível com marcas de sangue deixadas na cena do assassinato.
De acordo com a investigação, vestígios de sangue também foram detectados na calça e no calçado do suspeito, reforçando a ligação com o homicídio. A Polícia Civil segue apurando as circunstâncias do caso.