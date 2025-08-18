Homem é executado a tiros na sala de casa no Vale

Dois crimes violentos marcaram as últimas horas em Pindamonhangaba.
Um homem foi morto a tiros dentro de casa na manhã desta segunda-feira (18). Em outro caso, um jovem de 25 anos foi baleado em uma tentativa de homicídio registrada no domingo (17).
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados na manhã desta segunda-feira (18) para atender a uma ocorrência na rua José Corrêa da Silva, na zona rural.
Ao entrarem na casa, os agentes encontraram um homem, de 44 anos, caído na sala com ferimentos de disparos de arma de fogo. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e o médico responsável constatou o óbito, identificando perfurações na região occipital e no tórax.
A esposa da vítima relatou que estava no banho quando ouviu o que pensou serem “bombas” e, ao sair, encontrou o marido já baleado no chão. O casal tem dois filhos menores, que também estavam na residência no momento do crime.
Uma vizinha informou que viu um homem branco, vestindo roupas azuis semelhantes às de trabalhadores de fábrica, próximo ao local. Ele teria perguntado se ela o conhecia e, em seguida, fugiu em um veículo Peugeot, cuja cor não foi lembrada pela testemunha.
A Polícia Civil acionou a perícia e a funerária para remoção do corpo.
Tentativa de homicídio
No domingo (17), por volta das 15h, um jovem de 25 anos foi baleado na Rua Sebastião Leite, no bairro Laerte Assunção.
Segundo a ocorrência, a vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao pronto-socorro municipal. O autor do crime ainda não foi identificado e não havia testemunhas no local no momento dos disparos.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Pindamonhangaba, que realiza diligências para identificar o responsável.