Homem é executado a tiros na sala de casa no Vale

Um homem foi morto a tiros dentro de casa na manhã desta segunda-feira (18). Em outro caso, um jovem de 25 anos foi baleado em uma tentativa de homicídio registrada no domingo (17).

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados na manhã desta segunda-feira (18) para atender a uma ocorrência na rua José Corrêa da Silva, na zona rural.

Ao entrarem na casa, os agentes encontraram um homem, de 44 anos, caído na sala com ferimentos de disparos de arma de fogo. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e o médico responsável constatou o óbito, identificando perfurações na região occipital e no tórax.

A esposa da vítima relatou que estava no banho quando ouviu o que pensou serem “bombas” e, ao sair, encontrou o marido já baleado no chão. O casal tem dois filhos menores, que também estavam na residência no momento do crime.