Surtou, bateu na esposa, tentou agredir policiais e acabou preso

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante após agredir a companheira na noite de domingo (17). A vítima estava acompanhada do filho de 8 anos quando a Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu na Rua Alvarenga Peixoto, no bairro Nacional, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a PM, o suspeito apresentava sinais de embriaguez e, ao perceber a chegada dos militares, avançou contra eles com uma faca.
Diante da ameaça, os policiais reagiram e efetuaram disparos. O homem foi atingido, recebeu atendimento inicial na UPA Ressaca e depois transferido para o Hospital Municipal de Contagem. O estado de saúde dele não foi informado.
Abalada, a mulher preferiu não dar detalhes sobre a agressão. Um familiar afirmou que não foi a primeira vez que ela sofreu violência por parte do companheiro. Ela e o filho não tiveram ferimentos graves.
A faca usada na ação foi apreendida e a Polícia Civil assumiu a investigação para apurar as circunstâncias do crime.