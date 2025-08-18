19 de agosto de 2025
ATAQUE

Surtou, bateu na esposa, tentou agredir policiais e acabou preso

Por Da Redação | Contagem (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem de 43 anos foi preso em flagrante após agredir a companheira na noite de domingo (17). A vítima estava acompanhada do filho de 8 anos quando a Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência.

O caso aconteceu na Rua Alvarenga Peixoto, no bairro Nacional, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a PM, o suspeito apresentava sinais de embriaguez e, ao perceber a chegada dos militares, avançou contra eles com uma faca.

Diante da ameaça, os policiais reagiram e efetuaram disparos. O homem foi atingido, recebeu atendimento inicial na UPA Ressaca e depois transferido para o Hospital Municipal de Contagem. O estado de saúde dele não foi informado.

Abalada, a mulher preferiu não dar detalhes sobre a agressão. Um familiar afirmou que não foi a primeira vez que ela sofreu violência por parte do companheiro. Ela e o filho não tiveram ferimentos graves.

A faca usada na ação foi apreendida e a Polícia Civil assumiu a investigação para apurar as circunstâncias do crime.

