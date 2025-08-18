Surtou, bateu na esposa, tentou agredir policiais e acabou preso

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante após agredir a companheira na noite de domingo (17). A vítima estava acompanhada do filho de 8 anos quando a Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência.

O caso aconteceu na Rua Alvarenga Peixoto, no bairro Nacional, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a PM, o suspeito apresentava sinais de embriaguez e, ao perceber a chegada dos militares, avançou contra eles com uma faca.