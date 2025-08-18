19 de agosto de 2025
FEMINICÍDIO

Matou a namorada a tiros e depois tentou tirar a própria vida

Uma policial penal de 43 anos foi morta a tiros dentro de casa no último sábado (16). O principal suspeito é o companheiro dela, também policial penal, que tentou se suicidar em seguida e está hospitalizado.

O crime aconteceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A vítima foi identificada como Rúbia de Fátima Souza, que tinha 18 anos de atuação no sistema penitenciário. O suspeito é Daniel Fernandes Resende, de 25 anos, encontrado ferido na cabeça ao lado do corpo da companheira.

De acordo com a ocorrência, vizinhos ouviram gritos de “não, não!” seguidos por seis disparos. A Polícia Militar precisou arrombar a porta do apartamento, onde localizou Rúbia já sem vida no sofá. Daniel estava em uma cadeira, ferido, e foi levado ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), onde permanece internado.

A arma usada, de propriedade particular do policial, foi apreendida. A perícia recolheu evidências no imóvel, e a Polícia Civil aguarda laudos para definir as circunstâncias do caso.

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais e o Sindicato dos Policiais Penais (Sindppen-MG) lamentaram a morte da servidora e manifestaram solidariedade a familiares, amigos e colegas. O Departamento Penitenciário informou que está à disposição das autoridades responsáveis pela investigação.

