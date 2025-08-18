Matou a namorada a tiros e depois tentou tirar a própria vida

Uma policial penal de 43 anos foi morta a tiros dentro de casa no último sábado (16). O principal suspeito é o companheiro dela, também policial penal, que tentou se suicidar em seguida e está hospitalizado.

O crime aconteceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A vítima foi identificada como Rúbia de Fátima Souza, que tinha 18 anos de atuação no sistema penitenciário. O suspeito é Daniel Fernandes Resende, de 25 anos, encontrado ferido na cabeça ao lado do corpo da companheira.