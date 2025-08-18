Boeing abre inscrições para programa de estágio em São José

A Boeing abriu nesta segunda-feira (18) as inscrições para seu programa de estágio em São José dos Campos. São oferecidas 36 vagas destinadas a estudantes do último ano do ensino superior, com foco nas áreas de engenharia.

O estágio terá regime de trabalho híbrido, com carga horária de 24 horas semanais. Para participar, é necessário estar matriculado em curso superior e ter fluência em inglês.