18 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VAGAS

Boeing abre inscrições para programa de estágio em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Empresa tem vagas abertas em São José
Empresa tem vagas abertas em São José

A Boeing abriu nesta segunda-feira (18) as inscrições para seu programa de estágio em São José dos Campos. São oferecidas 36 vagas destinadas a estudantes do último ano do ensino superior, com foco nas áreas de engenharia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O estágio terá regime de trabalho híbrido, com carga horária de 24 horas semanais. Para participar, é necessário estar matriculado em curso superior e ter fluência em inglês.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão convênio médico e odontológico, vale-refeição e vale-alimentação.

Os selecionados poderão participar de treinamentos, cursos e atividades de desenvolvimento profissional, além de aplicar seus conhecimentos em projetos reais, com acompanhamento de profissionais experientes da companhia.

As inscrições ficam abertas até 22 de setembro e devem ser feitas pelo site oficial da Boeing.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários