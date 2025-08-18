Creche: Taubaté fechou julho com 486 crianças na fila de espera

Taubaté fechou o mês de julho com 486 crianças na fila de espera por uma vaga nas creches municipais.
O número, atualizado até o dia 31 de julho, representa um aumento de 145% sobre o registrado no fim de abril, quando a lista tinha 198 nomes - desde o fim do ano passado, a matrícula para crianças a partir dos quatro meses de idade pode ser feita apenas nos meses de janeiro, abril, julho e outubro.
Atualmente, a maior espera é para berçário (410), seguida por maternal 1 (45) e maternal 2 (31).
Promessa.
Na campanha eleitoral de 2024, o agora prefeito Sérgio Victor (Novo) prometeu "zerar a fila de espera por vagas em creches" por meio de "parcerias com a iniciativa privada". Questionada nessa segunda-feira (18) se a promessa sairá do papel e sobre outras medidas adotadas para zerar a fila de espera, a Prefeitura não havia se manifestado até a publicação do texto. O espaço segue aberto.