Creche: Taubaté fechou julho com 486 crianças na fila de espera

Taubaté fechou o mês de julho com 486 crianças na fila de espera por uma vaga nas creches municipais.

O número, atualizado até o dia 31 de julho, representa um aumento de 145% sobre o registrado no fim de abril, quando a lista tinha 198 nomes - desde o fim do ano passado, a matrícula para crianças a partir dos quatro meses de idade pode ser feita apenas nos meses de janeiro, abril, julho e outubro.