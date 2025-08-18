'E se fosse sua filha?', diz mãe de Sarah; juíza soltou 'matador'

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A pergunta feita por Tânia Picolotto, mãe de Sarah Picolotto dos Santos Grego, de 20 anos, ecoou em tom de revolta após a Justiça decidir liberar Alessandro Neves dos Santos, 24 anos, que confessou ter matado e enterrado o corpo da jovem em Ubatuba.

Mesmo após confessar o crime, o suspeito foi liberado pela 2ª Vara de Ubatuba, contrariando o pedido do Ministério Público e da Polícia Civil. A decisão gerou indignação da família, de entidades de defesa da mulher e repercutiu nas redes sociais.

Já a mãe, Tânia, cobrou justiça diretamente da magistrada responsável: “Coitadinho dele, né? Ele colaborou com a polícia, levou os investigadores até o local onde assassinou, abusou, enforcou e ocultou o corpo da minha filha. Parabéns à juíza. E se fosse a sua filha?”

A decisão judicial

Em nota, o Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou reconhecer a gravidade do crime, mas destacou que a prisão temporária “é medida excepcional” e só pode ser decretada quando “estritamente indispensável ao andamento da investigação”.