LUTO

Valeu, 'Alemão': surfista morre na região; deixa esposa e filho

Por Leandro Vaz | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Gladson “Alemão” Dezen, de 43 anos

O surfista Gladson “Alemão” Dezen, de 43 anos, morreu no último sábado (16) após um acidente durante uma sessão de tow-in em Maresias, no Litoral Norte. Ele foi arremessado da prancha e perdeu a consciência debaixo d’água. Apesar das tentativas de reanimação, não resistiu.

Nascido em Osasco, Gladson começou a surfar aos 10 anos e construiu sua trajetória nas ondas de Maresias, onde se destacou pela coragem e dedicação ao esporte. Fora do mar, trabalhava como chaveiro e sonhava em enfrentar as ondas gigantes de Nazaré, em Portugal.

O surfista deixa esposa, filho e um legado marcado pela paixão e perseverança no surfe.

