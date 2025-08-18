Homem que matou Sarah 'não representa ameaça', diz Justiça

Após confessar à polícia que matou e enterrou o corpo de Sarah Picolotto dos Santos Grego, de 20 anos, em Ubatuba, Alessandro Neves dos Santos, 24 anos foi liberado pela Justiça. A decisão, da 2ª Vara de Ubatuba, contrariou a posição do Ministério Público e da Polícia Civil, revoltou a família da jovem e entidades de defesa da mulher.

O TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo, em nota, disse que a Justiça “reconhece a gravidade dos fatos investigados, mas ressalta que a prisão temporária é medida excepcional e só pode ser decretada quando estritamente indispensável ao andamento da investigação, conforme determina a Lei 7.960/89”.

“Coitadinho dele, né. Ele colaborou com a polícia, levou os investigadores até o local que ele assassinou, abusou, enforcou e ocultou o corpo da minha filha. Parabéns à juíza do caso. Se fosse a sua filha?”, questionou a mãe da vítima, Tânia Picolotto.