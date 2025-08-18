Mulher mata namorado após ele se negar a mostrar o WhatsApp

Uma discussão por acesso ao celular terminou em tragédia na noite de sábado (16) em Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia. Uma jovem de 20 anos, identificada como Cleidiane Alves Ferreira, foi presa em flagrante após confessar ter matado o namorado, Jonas Ferreira Nunes, de 32 anos, com golpes de faca.
De acordo com a Polícia Militar, a briga começou quando Cleidiane pediu para ver o aplicativo de mensagens do companheiro. Durante o desentendimento, ela desferiu facadas contra o namorado.
O crime aconteceu na Rua Eliezer Rabelo Santiago, no bairro Novo Horizonte. Jonas foi atingido no tórax, chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal Doutor Altino Lemos Santiago, mas não resistiu aos ferimentos.
Após o crime, Cleidiane tentou se esconder na casa de familiares, localizada na Avenida Pompílio Mendes, no bairro Santa Helena. Ela foi localizada pela polícia, presa em flagrante e encaminhada à Central de Flagrantes, onde permanece à disposição da Justiça.
A Polícia Civil da Bahia investiga o caso, que será tratado como homicídio qualificado.