Morre Ivan Marasco Júnior, aos 48 anos, em São José

Morreu neste domingo (17), em São José dos Campos, Ivan Marasco Júnior, aos 48 anos. O velório acontece no Velório Municipal Paraíso e o sepultamento está marcado para as 16h30, no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, na zona leste da cidade. A causa da morte não foi divulgada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A notícia gerou grande comoção entre amigos e colegas, que prestaram homenagens nas redes sociais. O empresário Marcos Arruda, amigo de longa data, escreveu: “R.I.P meu querido Ivan Marasco. Viveu cada minuto de vida, como poucos”.