Morre Ivan Marasco Júnior, aos 48 anos, em São José

Morreu neste domingo (17), em São José dos Campos, Ivan Marasco Júnior, aos 48 anos. O velório acontece no Velório Municipal Paraíso e o sepultamento está marcado para as 16h30, no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, na zona leste da cidade. A causa da morte não foi divulgada.
A notícia gerou grande comoção entre amigos e colegas, que prestaram homenagens nas redes sociais. O empresário Marcos Arruda, amigo de longa data, escreveu: “R.I.P meu querido Ivan Marasco. Viveu cada minuto de vida, como poucos”.
Com 30 anos de experiência em comunicação e design de produtos e serviços digitais, Ivan construiu uma carreira marcada por inovação e liderança.
Ele atuou em projetos pioneiros no Brasil, como o primeiro Home Broker do país, a NetTrade, além de ter sido responsável pelo design de produtos da Patagon.com Brasil, então vinculada ao Banco Santander Hispano. Também esteve à frente da concepção e design do WinTrade Home Broker, e mais tarde assumiu a área de marketing e produtos da Alpes CCTVM.
Ivan fundou sua própria agência de marketing interativo, atendendo grandes clientes como Volkswagen, Kia Motors, Software AG e STB. No setor financeiro, liderou a comunicação de lançamento do AcessoCard, um dos primeiros cartões pré-pagos recarregáveis do país.