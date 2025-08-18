18 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Morre Ivan Marasco Júnior, aos 48 anos, em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
Da redação
Morreu neste domingo (17), em São José dos Campos, Ivan Marasco Júnior, aos 48 anos

Morreu neste domingo (17), em São José dos Campos, Ivan Marasco Júnior, aos 48 anos. O velório acontece no Velório Municipal Paraíso e o sepultamento está marcado para as 16h30, no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, na zona leste da cidade. A causa da morte não foi divulgada.

A notícia gerou grande comoção entre amigos e colegas, que prestaram homenagens nas redes sociais. O empresário Marcos Arruda, amigo de longa data, escreveu: “R.I.P meu querido Ivan Marasco. Viveu cada minuto de vida, como poucos”.

Com 30 anos de experiência em comunicação e design de produtos e serviços digitais, Ivan construiu uma carreira marcada por inovação e liderança.

Ele atuou em projetos pioneiros no Brasil, como o primeiro Home Broker do país, a NetTrade, além de ter sido responsável pelo design de produtos da Patagon.com Brasil, então vinculada ao Banco Santander Hispano. Também esteve à frente da concepção e design do WinTrade Home Broker, e mais tarde assumiu a área de marketing e produtos da Alpes CCTVM.

Ivan fundou sua própria agência de marketing interativo, atendendo grandes clientes como Volkswagen, Kia Motors, Software AG e STB. No setor financeiro, liderou a comunicação de lançamento do AcessoCard, um dos primeiros cartões pré-pagos recarregáveis do país.

