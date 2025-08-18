Alesp: TRE agenda julgamento de recurso de Ortiz contra cassação

O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) agendou para a próxima semana o julgamento do recurso de Ortiz Junior (Cidadania), que é ex-prefeito de Taubaté, contra a decisão que cassou o mandato dele de deputado estadual, por infidelidade partidária.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A análise do recurso será feita entre os dias 25 (segunda-feira) e 27 (quarta-feira), em sessão virtual - nesse formato, os juízes e desembargadores apresentam os votos na página eletrônica do TRE.