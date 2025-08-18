18 de agosto de 2025
MARTINS PEREIRA

AGORA! FPF define datas dos jogos entre São José x São Bento

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Carlos Henrique/SJEC
FPF define datas dos jogos entre São José x São Bento
FPF define datas dos jogos entre São José x São Bento

A FPF (Federação Paulista de Futebol) anunciou a tabela com as datas e horários dos jogos das oitavas de final da Copa Paulista. E o São José encara o São Bento no jogo de ida na outra segunda-feira (25), a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo canal de YouTube da Ulisses TV.

O jogo de volta, no estádio Martins Pereira, será no dia 30 de agosto, um sábado, a partir das 16h. Inclusive, há risco de o jogo ser sem torcida por conta da punição imposta pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), após integrantes de torcida organizada atacaram ônibus da delegação do Santo André após partida há duas semanas.

Como tem melhor campanha, a Águia do Vale terá o direito de fazer o segundo jogo em casa. Em caso de dois resultados iguais, a decisão será nos pênaltis.

O campeão e o vice da Copa Paulista garantem vaga no cenário nacional do ano que vem. E o campeão tem o direito de escolher entre a Série D do Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil, com a segunda opção ficando para o vice.

