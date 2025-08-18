AGORA! FPF define datas dos jogos entre São José x São Bento

A FPF (Federação Paulista de Futebol) anunciou a tabela com as datas e horários dos jogos das oitavas de final da Copa Paulista. E o São José encara o São Bento no jogo de ida na outra segunda-feira (25), a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo canal de YouTube da Ulisses TV.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O jogo de volta, no estádio Martins Pereira, será no dia 30 de agosto, um sábado, a partir das 16h. Inclusive, há risco de o jogo ser sem torcida por conta da punição imposta pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), após integrantes de torcida organizada atacaram ônibus da delegação do Santo André após partida há duas semanas.