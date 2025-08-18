18 de agosto de 2025
DESPEDIDA

Adeus, Ivani: amigos se despedem de empresária que morreu no Vale

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Ivani de Oliveira Almeida

A morte empresária Ivani de Oliveira Almeida comoveu a cidade de Cruzeiro nesta segunda-feira (18). Segundo informações, Ivani sofreu um infarto. Não haverá velório, e o corpo seguirá para o Crematório Memorial de Lorena, às 16h.

Proprietária do Restaurante e Hamburgueria Fim de Tarde, localizado no centro da cidade e bastante conhecido pelos moradores, Ivani era muito querida pela comunidade.

A empresária deixa cinco filhos, além de um legado de trabalho, dedicação e carinho que conquistaram a população da cidade.

Ela é lembrada pela maneira carinhosa com que recebia seus clientes, além da boa gastronomia que servia em seu restaurante.

Nas redes sociais, mensagens lamentaram a morte de Ivani e prestaram solidariedade aos familiares, especialmente os cinco filhos.

“Uma querida que deixou um legado para todos que a conheceram”, disse Cristina Vilela. “Trabalhei com ela quando era na Cecap. Foi muito boa pra mim. Sinto muito”, afirmou Ana Lucia Silva.

Márcia Lobo comentou: “Merece todo respeito. Mulher guerreira, batalhadora. Meu sentimentos a todos da família”.

Nara Héllen escreveu: “Poxa que triste. Pessoa bacana e sempre disposta a ajudar, que Deus te receba de braços abertos. Descanse em paz Ivan”.

