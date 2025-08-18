Adeus, Ivani: amigos se despedem de empresária que morreu no Vale

A morte empresária Ivani de Oliveira Almeida comoveu a cidade de Cruzeiro nesta segunda-feira (18). Segundo informações, Ivani sofreu um infarto. Não haverá velório, e o corpo seguirá para o Crematório Memorial de Lorena, às 16h.

Proprietária do Restaurante e Hamburgueria Fim de Tarde, localizado no centro da cidade e bastante conhecido pelos moradores, Ivani era muito querida pela comunidade.