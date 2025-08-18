Polícia apreende carro usado no furto de 100 notebooks de escola

Em investigação da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, policiais civis da região apreenderam o veículo usado pelos criminosos que furtaram mais de 100 notebooks e outros equipamentos de uma escola estadual de Taubaté. Um foragido também foi recapturado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime aconteceu na madrugada do dia 6 de agosto deste ano, quando bandidos invadiram a Escola Estadual Professor Cesídio Ambrogi, no bairro Vila Nogueira, e furtaram os equipamentos. O prejuízo estimado foi superior a R$ 170 mil.
Após investigação, que contou com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté, com fornecimento de imagens do sistema de monitoramente da cidade, os policiais identificaram o veículo utilizado no crime.
Segundo a polícia, o mesmo automóvel já havia sido utilizado em outro furto de notebooks na cidade de Miracatu (SP), apontando para uma quadrilha especializada nesse tipo de crime.
A Polícia Civil de Taubaté obteve e cumpriu nove mandados de busca e apreensão, nas cidades de São Paulo e Itaquaquecetuba, nesta segunda-feira (18). Além do veículo, três celulares foram aprendidos. Os aparelhos irão auxiliar no prosseguimento das investigações.
As equipes ainda localizaram um foragido da justiça pelo crime de furto. O homem foi capturado durante as diligências.
Participaram da operação 27 policiais civis da Delegacia Seccional de Taubaté, que trabalham na Deic e em delegacias de Campos do Jordão, Pindamonhangaba, São Luiz do Paraitinga, Natividade da Serra, Tremembé e na CPJ de Taubaté. O caso segue em investigação.