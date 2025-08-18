Polícia apreende carro usado no furto de 100 notebooks de escola

Em investigação da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, policiais civis da região apreenderam o veículo usado pelos criminosos que furtaram mais de 100 notebooks e outros equipamentos de uma escola estadual de Taubaté. Um foragido também foi recapturado.

O crime aconteceu na madrugada do dia 6 de agosto deste ano, quando bandidos invadiram a Escola Estadual Professor Cesídio Ambrogi, no bairro Vila Nogueira, e furtaram os equipamentos. O prejuízo estimado foi superior a R$ 170 mil.