Corte de árvore em Urbanova é alvo de protesto de ambientalistas

O corte de árvore no bairro de Urbanova, na região oeste de São José dos Campos, nesta segunda-feira (18), foi alvo de protesto por parte de ambientalistas da cidade.

Em publicação nas redes sociais, o Movimento De Olho nas Árvores denunciou o corte de árvore na Praça Fukuoka: “Mais irregularidade ambiental rolando, na rotatória de entrada no Urbanova”, diz a publicação.