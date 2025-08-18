Corte de árvore em Urbanova é alvo de protesto de ambientalistas

O corte de árvore no bairro de Urbanova, na região oeste de São José dos Campos, nesta segunda-feira (18), foi alvo de protesto por parte de ambientalistas da cidade.
Em publicação nas redes sociais, o Movimento De Olho nas Árvores denunciou o corte de árvore na Praça Fukuoka: “Mais irregularidade ambiental rolando, na rotatória de entrada no Urbanova”, diz a publicação.
De acordo com o movimento, duas figueiras seriam cortadas na região, uma de 15 metros de altura (código 19125) e a outra de 16 metros (19126).
“Com mobilização e várias pessoas denunciando direto para o chefe da divisão. Até 10h44 não tinha laudo para o corte da árvore [menor], muito suspeito, porque não tem as razões do deferimento e eles acabaram suspendendo a supressão da outra”, informou uma participante do movimento.
"Às 11h19 apareceu um laudo deferindo, porém sem nenhuma razão técnica especificada e com a mesma data da vistoria anterior e do laudo da 19126 [árvore maior]."
"Não é a primeira vez que nos deparamos com algo do tipo e com o aparecimento misterioso de laudos apenas após as denúncias. Isso é algo que precisa ser investigado com muita seriedade. Não somos contra a retirada de árvores que por razões técnicas e embasadas precisem ser removidas, desde que se faça a devida compensação ambiental próxima e se tenham esgotadas as demais possibilidades. A remoção de árvores saudáveis em plena emergência climática não pode ser a primeira opção", afirmou o Movimento De Olho nas Árvores SJC.
Vídeo.
Um vídeo do corte também foi divulgado pela organização, que recebeu apoio de internautas. “São José dos Campos cada vez mais com menos árvores e, portanto, mais árida, quente e desértica”, disse Andrea Ribeiro.
“Precisam de anos para chegar nesse porte e enviar aos céus umidade suficiente para haver a chuva tão necessária”, afirmou Lis Flor.
Uma internauta apoiou o corte da árvore: “Esses que estão condenando a retirada dessas árvores devem morar em apto e não ter nenhum problema com a calçada destruída, com a sujeira que elas fazem no telhado, no quintal, na rua, não convivem com o medo de cair no telhado, de destruir sua casa e machucar alguém”.
Outro lado.
Em nota, a Prefeitura de São José dos Campos disse que a supressão na Praça Fukuoka, no Urbanova, ocorre “após laudo técnico constatar a necessidade da retirada, em conformidade com o inciso IV do artigo 9º da Lei Municipal 5.097/1997”.
Segundo a Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, uma árvore foi cortada e a outra podada, de acordo com laudo técnico.
“Novas espécies serão repostas na área, garantindo a compensação ambiental”, disse a pasta.