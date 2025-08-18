VALE: Motorista é detido pela PRF na Via Dutra com carro roubado

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou um veículo roubado durante fiscalização no trecho de Lavrinhas, na rodovia Presidente Dutra, na madrugada de domingo (17).
A ação teve início quando o condutor de 43 anos de um Toyota tentou fugir ao perceber a presença da PRF. A equipe iniciou o acompanhamento tático e realizou a abordagem poucos metros à frente.
Durante a checagem da documentação, os policiais identificaram divergências entre o modelo declarado no documento e o veículo abordado, o que motivou uma fiscalização minuciosa nos elementos identificadores.
Com base nos sinais ainda preservados, foi possível identificar o veículo original, que possuía registro de roubo em 8 de outubro de 2024, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), praticado por dois indivíduos armados.
Questionado sobre a procedência do veículo, ele afirmou ter negociado a compra por meio de uma rede social e que não havia feito a transferência por estar financiando o carro.
Diante dos fatos, o condutor foi preso em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro, juntamente com o veículo apreendido.
“Comprar veículos anunciados em redes sociais pode parecer uma oportunidade, mas é um grande risco. Muitos desses carros têm procedência duvidosa — podem ser roubados, clonados ou fruto de golpes. Mesmo que o comprador não saiba da origem ilícita, ele pode ser responsabilizado criminalmente pelo crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal. Antes de fechar negócio, sempre verifique a documentação, histórico do veículo e realize a compra por canais oficiais e seguros”, informou a PRF.