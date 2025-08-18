VALE: Motorista é detido pela PRF na Via Dutra com carro roubado

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou um veículo roubado durante fiscalização no trecho de Lavrinhas, na rodovia Presidente Dutra, na madrugada de domingo (17).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação teve início quando o condutor de 43 anos de um Toyota tentou fugir ao perceber a presença da PRF. A equipe iniciou o acompanhamento tático e realizou a abordagem poucos metros à frente.