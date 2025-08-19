19 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PARTICIPAÇÃO POPULAR

Caçapava lança pesquisa sobre o transporte público da cidade

Por Da Redação | Caçapava
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação

A Prefeitura de Caçapava lançou nesta segunda-feira (18), uma pesquisa de escuta pública para que os moradores participem com sugestões, opiniões e vivências sobre os horários e itinerários dos ônibus municipais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O objetivo é identificar os desafios e adequar o transporte público às necessidades da população.

A pesquisa está disponível somente online, no site oficial da prefeitura.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários