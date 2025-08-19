Caçapava lança pesquisa sobre o transporte público da cidade

A Prefeitura de Caçapava lançou nesta segunda-feira (18), uma pesquisa de escuta pública para que os moradores participem com sugestões, opiniões e vivências sobre os horários e itinerários dos ônibus municipais.

O objetivo é identificar os desafios e adequar o transporte público às necessidades da população.