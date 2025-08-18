Mãe, filha e amiga saem para passear e são achadas mortas

O clima de luto tomou conta de Ilhéus, no litoral sul da Bahia, após a confirmação da morte de três mulheres que estavam desaparecidas desde sexta-feira (15). Os corpos foram encontrados na tarde de sábado (16), em um matagal no bairro Jardim Atlântico, com ferimentos provocados por arma branca.

As vítimas foram identificadas como Alexsandra Oliveira Suzart, 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, 41 anos, e a filha de Maria Helena, Mariana Bastos da Silva, 20 anos.

O desaparecimento