18 de agosto de 2025
VIOLÊNCIA

Mãe, filha e amiga saem para passear e são achadas mortas

Por Da redação | Bahia
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

O clima de luto tomou conta de Ilhéus, no litoral sul da Bahia, após a confirmação da morte de três mulheres que estavam desaparecidas desde sexta-feira (15). Os corpos foram encontrados na tarde de sábado (16), em um matagal no bairro Jardim Atlântico, com ferimentos provocados por arma branca.

As vítimas foram identificadas como Alexsandra Oliveira Suzart, 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, 41 anos, e a filha de Maria Helena, Mariana Bastos da Silva, 20 anos.

O desaparecimento

Segundo familiares, as três saíram para passear com um cachorro na Praia dos Milionários, ponto turístico da cidade, e não retornaram. Ainda na sexta-feira, parentes registraram boletim de ocorrência e a polícia iniciou buscas pela região.

Quem eram as vítimas

Mariana era filha de Maria Helena, que por sua vez era amiga de longa data de Alexsandra. As três eram professoras da rede municipal de ensino e vizinhas em Ilhéus, conhecidas pelo envolvimento com a comunidade local.

Investigações

A Polícia Civil da Bahia (PCBA) confirmou que os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML). As investigações seguem para identificar a autoria e a motivação do crime. Câmeras de segurança e testemunhas devem ajudar na apuração.

