São José Basket recebe o Osasco e tenta a 4ª vitória no Paulista

O São José Basket recebe o Osasco na noite desta terça-feira (19), a partir das 19h30, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, em jogo que vale pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da modalidade em 2025.
Além disso, a partida vale a liderança, já que os joseenses começam a rodada em segundo lugar, com três vitórias e uma derrota, atrás do Paulistano, que tem um jogo a mais e já ganhou quatro vezes.
Por outro lado, terá pela frente um rival que está na parte de baixo, com apenas uma vitória em quatro jogos, em penúltimo lugar na classificação.
Na rodada anterior, os joseenses venceram o Liga Sorocabana em casa por 86 a 53, sem dificuldades, e mostraram força. E também a partida marcou a estreia do norte-americano Malcom Miller, um dos principais reforços para a temporada.
Novamente em casa, os comandados do técnico Régis Marrelli são favoritos, mas precisam se impor desde o início. Até porque, há duas semanas, perderam fora de casa para o Rio Claro, um dos caçulas do torneio, na casa do adversário.
Inclusive, na rodada anterior, o Osasco protagonizou a grande surpresa até agora do campeonato, ao vencer o atual campeão paulista Franca em casa por 77 a 66, no último sábado. Logo, estará mais animado e embalado para tentar repetir o feito contra o atual vice-campeão estadual.
Ingressos
Os ingressos podem ser adquiridos pelo app oficial do clube e pelo site: https://ingressos.spoten.app/clube/284/sao-jose-basquete . Neste jogo, a cada dois ingressos adquiridos para o setor de arquibancada, o(a) torcedor(a) ganhará uma terceira entrada gratuitamente para o mesmo espaço. A promoção é válida até às 17h do dia da partida.
As entradas para o setor de arquibancada estão disponíveis por R$ 20, com opção de meia-entrada solidária por R$ 10 mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, limitada a 40% da carga total de ingressos. Crianças com até 7 anos não pagam.