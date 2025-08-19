São José Basket recebe o Osasco e tenta a 4ª vitória no Paulista

O São José Basket recebe o Osasco na noite desta terça-feira (19), a partir das 19h30, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, em jogo que vale pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da modalidade em 2025.

Além disso, a partida vale a liderança, já que os joseenses começam a rodada em segundo lugar, com três vitórias e uma derrota, atrás do Paulistano, que tem um jogo a mais e já ganhou quatro vezes.