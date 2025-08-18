18 de agosto de 2025
CLIMA

Qual a previsão do tempo para Taubaté nesta terça (19)? Confira

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
A Região Metropolitana do Vale do Paraíba (RMVale) terá uma terça-feira (19) marcada por tempo firme, mas com presença constante de nebulosidade. Segundo dados do Climatempo, não há previsão de chuva em nenhuma das cidades da região, que deve registrar variação de temperaturas entre manhãs frias e tardes mais amenas.

Em São José dos Campos, a mínima será de 13°C e a máxima de 25°C. O dia terá sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, padrão que se repete também em Taubaté e Guaratinguetá, onde os termômetros variam de 14°C a 25°C e de 13°C a 25°C, respectivamente.

No Litoral Norte, Caraguatatuba terá temperaturas um pouco mais amenas, variando entre 16°C e 21°C. Já em Campos do Jordão, a mais fria da região, a mínima prevista é de 9°C e a máxima de 21°C, com sol entre nuvens durante o dia e nebulosidade à noite, mas sem chance de chuva.

