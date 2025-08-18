Qual a previsão do tempo para São José nesta terça (19)? Confira

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba (RMVale) terá uma terça-feira (19) marcada por tempo firme, mas com presença constante de nebulosidade. Segundo dados do Climatempo, não há previsão de chuva em nenhuma das cidades da região, que deve registrar variação de temperaturas entre manhãs frias e tardes mais amenas.

Em São José dos Campos, a mínima será de 13°C e a máxima de 25°C. O dia terá sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, padrão que se repete também em Taubaté e Guaratinguetá, onde os termômetros variam de 14°C a 25°C e de 13°C a 25°C, respectivamente.