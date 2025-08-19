Foragido do 8 de janeiro tem canal ativo e conteúdo em TV aberta

O youtuber Adriano Luiz Ramos de Castro, conhecido como Didi Red Pill, foragido da Justiça, continua com um canal ativo no YouTube, e seu conteúdo é retransmitido por uma emissora de TV aberta.

A informação foi apurada pela Agência Pública em uma reportagem publicada nesta segunda-feira (18).

