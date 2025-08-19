19 de agosto de 2025
DIDI RED PILL

Foragido do 8 de janeiro tem canal ativo e conteúdo em TV aberta

Por Da Redação | Agência Pública
| Tempo de leitura: 1 min
Por Ethel Rudnitzki, Alice Maciel
Reprodução
Adriano Luiz Ramos de Castro
Adriano Luiz Ramos de Castro

O youtuber Adriano Luiz Ramos de Castro, conhecido como Didi Red Pill, foragido da Justiça, continua com um canal ativo no YouTube, e seu conteúdo é retransmitido por uma emissora de TV aberta.

A informação foi apurada pela Agência Pública em uma reportagem publicada nesta segunda-feira (18).

Didi Red Pill teve a prisão preventiva decretada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, por sua participação na invasão de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Na ocasião, ele transmitiu os atos golpistas ao vivo por cerca de quatro horas.

O youtuber teria fugido do país usando um passaporte polonês e, apesar do mandado de prisão em aberto, ele segue fazendo publicações regulares de cunho político.

De acordo com a Agência Pública, o conteúdo é monetizado no YouTube e retransmitido pelo canal de TV aberta via satélite TVD News.

Sediada em Belo Horizonte, a TVD News se autodenomina "o único canal de TV de direita do mundo". A emissora, que alega estar sujeita à legislação dos Estados Unidos, protegida pela Primeira Emenda de sua Constituição, retransmite gratuitamente conteúdos de figuras como Didi Red Pill, Ludmila Lins Grilo e Allan dos Santos.

