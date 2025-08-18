Morador de condomínio é vítima de sequestro relâmpago em São José

Um morador do Condomínio Residencial Athmosphere Vila Ema, localizado na avenida Heitor Villa Lobos, em São José dos Campos, foi vítima de um sequestro relâmpago em frente a uma clínica da região, durante o dia.

O crime ocorreu na última semana e foi revelado agora.

Segundo informações do próprio condomínio, o homem foi inicialmente abordado por um indivíduo que pediu informações. Logo depois, um comparsa mais jovem se aproximou e, ao tentar ajudar, o morador acabou sendo surpreendido, forçado a entrar em um veículo e levado até uma agência bancária.