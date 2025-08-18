18 de agosto de 2025
CRIME

Morador de condomínio é vítima de sequestro relâmpago em São José

São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Um morador do Condomínio Residencial Athmosphere Vila Ema, localizado na avenida Heitor Villa Lobos, em São José dos Campos, foi vítima de um sequestro relâmpago em frente a uma clínica da região, durante o dia.
O crime ocorreu na última semana e foi revelado agora.

Segundo informações do próprio condomínio, o homem foi inicialmente abordado por um indivíduo que pediu informações. Logo depois, um comparsa mais jovem se aproximou e, ao tentar ajudar, o morador acabou sendo surpreendido, forçado a entrar em um veículo e levado até uma agência bancária.

No local, foi coagido a realizar um saque de valor significativo. A vítima permaneceu sob poder dos criminosos por cerca de duas horas, sendo transportada por diferentes pontos da cidade, até ser liberada.

Medo.

O episódio gerou preocupação entre os moradores e levou a administração do condomínio a reforçar as medidas de segurança, sobretudo em relação ao fechamento do portão de entrada. As mesmas orientações foram repassadas a outros condomínios de São José.

Entre as recomendações destacadas estão: manter o portão sempre fechado ao entrar ou sair, trancar o portão do morador mesmo ao receber entregas, não permitir a entrada de estranhos e comunicar imediatamente à polícia e à portaria qualquer movimentação suspeita.

Condomínio.

A síndica Alessandra Carvalho destacou que a segurança coletiva depende da colaboração de todos os condôminos e pediu atenção redobrada.

A reportagem tentou contato com a administração do condomínio por telefone e mensagens, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

