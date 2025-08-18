Morador de condomínio é vítima de sequestro relâmpago em São José

Um morador do Condomínio Residencial Athmosphere Vila Ema, localizado na avenida Heitor Villa Lobos, em São José dos Campos, foi vítima de um sequestro relâmpago em frente a uma clínica da região, durante o dia.
O crime ocorreu na última semana e foi revelado agora.
Segundo informações do próprio condomínio, o homem foi inicialmente abordado por um indivíduo que pediu informações. Logo depois, um comparsa mais jovem se aproximou e, ao tentar ajudar, o morador acabou sendo surpreendido, forçado a entrar em um veículo e levado até uma agência bancária.
No local, foi coagido a realizar um saque de valor significativo. A vítima permaneceu sob poder dos criminosos por cerca de duas horas, sendo transportada por diferentes pontos da cidade, até ser liberada.
Medo.
O episódio gerou preocupação entre os moradores e levou a administração do condomínio a reforçar as medidas de segurança, sobretudo em relação ao fechamento do portão de entrada. As mesmas orientações foram repassadas a outros condomínios de São José.
Entre as recomendações destacadas estão: manter o portão sempre fechado ao entrar ou sair, trancar o portão do morador mesmo ao receber entregas, não permitir a entrada de estranhos e comunicar imediatamente à polícia e à portaria qualquer movimentação suspeita.
Condomínio.
A síndica Alessandra Carvalho destacou que a segurança coletiva depende da colaboração de todos os condôminos e pediu atenção redobrada.
A reportagem tentou contato com a administração do condomínio por telefone e mensagens, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.